Заря разгромила Шкендию в товарищеском матче

Подопечные Виктора Скрипника обыграли чемпиона Северной Македонии.

Луганская Заря провела первый спарринг на сборах в Словении. Соперником украинской команды был чемпион Северной Македонии - клуб Шкендия.

Подопечные Виктора Скрипника без проблем разобрались с македонянами.

Заря - Шкендия 3:0

Голы: Кабаев, 19, Шалфеев, 89, Громов, 90.

Заря: Никита Шевченко — Александр Тымчик (Никита Каменюка, 64), Владислав Емец (Илья Повалий, 64), Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко — Леван Арвеладзе (Абу Ханна, 64) — Дмитрий Хомченовский (Игорь Загоруйко, 73), Владислав Кочергин (Егор Шалфеев, 73), Богдан Леднев (Дмитрий Литвин, 83), Владислав Кабаев (Филипп Будковский, 64) — Артём Громов.

Следующий товрищеский матч Заря проведет в четверг, 4 июля, против хорватского Хайдука.