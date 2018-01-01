Караваев: После разговора с Хацкевичем у меня сложилось ощущение, что мы знакомы уже много лет

Футболист уже провел первую тренировку в новом клубе.

Новичок киевского Динамо Александр Караваев рассказал о том, как возник вариант с переходом в Динамо и о первой тренировке в составе "бело-синих".

"В пятницу провел первую тренировку с Динамо. Работал с теми игроками, которые не играли в товарищеском матче с Полесьем. Приняли меня прямо очень тепло. Но больше всех меня поддержал Витя Цыганков. С ним мы давно уже сдружились. Он одним из первых поздравил меня с подписанием контракта.

О заинтересованности со стороны Динамо я узнал еще в апреле. Информация поступила от моего агента, Вадима Шаблия. Он сказал, что с большой долей вероятности этот интерес реален, и все может дойти до официального предложения о подписании контракта.

Меня поразило настроение ребят, внутрикомандная атмосфера. Это же могу сказать и про главного тренера, Александра Хацкевича. Он мне сказал, что команде так заведено, что если у тебя плохое настроение, то на тренировку можешь даже не выходить.

После разговора с Хацкевичем у меня сложилось ощущение, что мы знакомы уже много лет. Что же касается роли, которая будет мне отводиться в Динамо, то тренер сказал, что на этот счет все будем расставлять по местам по ходу тренировочного процесса и контрольных матчей. Возможно, на первом этапе меня будут пробовать на разных позициях", - сказал Караваев.

Источник: dynamo.kiev.ua