Шахтер в товарищеском матче минимально обыграл софийский ЦСКА

Единственный гол на свой счет записал чемпион мира-2019.

Донецкий Шахтер на тренировочных сборах в Германии минимально обыграл серебряного призера чемпионата Болгарии - софийский ЦСКА.

Единственный гол на свой счет записал чемпион мира-2019 Даниил Сикан, забивший уже на 9-й минуте встречи.

Товарищеский матч.



Шахтер – ЦСКА София – 1:0

Гол: Сикан, 9.



Шахтер: Пятов (Шевченко, 46) – Исмаили (Сиприано, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Болбат (Бутко, 46) – Коваленко (Антонио, 46), Степаненко (Пихаленок, 46, Танковский, 81), Марлос (Патрик, 46) – Тайсон (Фернандо, 46), Сикан (Додо, 56), Соломон (Тете, 46).

ЦСКА София: Черняускас (Бусато, 60) – Телес, Глебов, Чорбаджийски, Атанасов – Эвандро (Уот, 77), Родригес (Пинто, 69), Малинов, Фабрини (Митков, 87) – Кери – Соу.