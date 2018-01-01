Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию

Александр Хацкевич взял с собой 28 игроков.

Сегодня, 30 июня, Динамо начало летний тренировочный сбор.

Утром команда вылетела из аэропорта Борисполь в Инсбрук, где будет готовиться к следующему сезону.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич взял с собой 28 игроков, среди которых нет Сидклея и Миккеля Дуэлунда, который получил дополнительные дня для отдыха после матчей сборной Дании U-21 и присоединится к одноклубникам позже.

Таким образом, Динамо начнет сбор следующим составом:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук;

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин.

Ранее сообщалось, с кем Динамо проведет спарринги во время сбора в Австрии.