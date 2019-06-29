Форвард Черноморца: В Украине ни разу не слышал упрека за то, что я россиянин

Однако Павлов слабо понимает украинский язык, из-за чего и испытывает некоторые трудности.

Российский нападающий Черноморца Василий Павлов рассказал, как к нему относятся украинские фанаты, а также поведал, какие бытовые трудности он испытывает.

“Когда ехал в Украину, конечно, испытывал волнение. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию. Ни одного инцидента. Людям на трибунах по барабану, что я из России. В мой адрес за время выступлений в УПЛ не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем – почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых в Украине. Простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Вся Украина говорит по-русски. На улицах, в магазинах, везде тебя поймут. В западных регионах, да, преобладает украинская речь. Так это всегда так было. Я в Одессе с ребенком гуляю во дворе, вокруг все русскоязычные. И родители учат русскому своих детей.

А насчет законов (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного — прим. ред.). Не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то – нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие-то фразы выхватывал“, - приводит слова 28-летнего футболиста Советский Спорт.

Отметим, что Василий - первый с 2014 года российский футболист, который подписал контракт с украинским клубом.