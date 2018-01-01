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Конопля рассказал, почему выбрал Десну

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Игрок Шахтера отправился в Десну на правах аренды.
Ефим Конопля
Ефим Конопля
ФК Десна

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля, который в следующем сезоне будет выступать в Десне на правах аренды, рассказал, почему выбрал клуб из Чернигова.

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"С номером еще не определился: пока не знаю какие свободны, а какие заняты. Десна мне показалась довольно хорошей командой, с хорошим тренером, который смотрит на игру по-современному, пропагандирует более атакующий футбол.

Некоторые команды в Украине любят просто закрыться, где-то найти свой момент и "затолкать" мяч в ворота. У "сине-белых" другой стиль, поэтому мой выбор и пал на Десну", - приводит слова Конопли официальный сайт Десны.

Напомним, Ефим Конопля в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

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Теги: Ефим Конопля, Десна, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, аренда
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Источник: desna.football

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