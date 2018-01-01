Защитник Шахтера отправился в аренду в Виторию Гимарайнш

Украинец следующий сезон проведет в Португалии.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондаренко продолжит свою карьеру в португальском клубе Витория Гимарайнш.

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Как сообщает официальный сайт португальского клуба, 25-летний футболист перешел в клуб на 1 сезон на правах аренды. Бондаренко уже прибыл в Португалию, где сегодня, 29-го июня, начнет работу с новой командой.

Отметим, что новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру перебрался в донецкий клуб именно из Витории Гимарайнш.

Напомним, Бондаренко стал игроком Шахтера зимой 2019-го года, перейдя из Александрии. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт. За полгода Валерий провел за "горняков" лишь 1 матч.

Ранее сообщалось, что Шахтер отправил чемпиона мира в аренду в Десну.