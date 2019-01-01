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Зозуля призвал помочь украинскому арбитру Беккеру, который перенес инсульт

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Украинский футболист обратился к неравнодушным.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Нападающий Альбасете Роман Зозуля попросил о финансовой помощи для украинского арбитра Сергея Беккера, который в ноябре прошлого года перенес инсульт.

“Друзья, наш коллега, судья Сергей Беккер, попал в очень сложную жизненную ситуацию. Он ехал на международный матч и у него случился инсульт. 

Я хочу обратиться ко всем журналистам, футболистам, функционерам, агентам, менеджерам. Сергей нуждается в нашей помощи. Мы всегда критикуем судей, но приходит время, когда мы должны поддерживать друг друга. Давайте поможем вместе“, - сказал Зозуля в видеобращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Номер карты Сергея Беккера - 5168 7422 1898 3686.

Ранее Беккер рассказал, что после инсульта УАФ списала его с ассистентов арбитра и не оказала никакой помощи.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Сергей Беккер
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