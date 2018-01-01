Заря проведет сборы без легионеров
Главный тренер луганского клуба решил не брать с командой иностранных футболистов.
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник назвал список игроков, которые отправятся на сборы с основной командой.
Как сообщает Football.ua, команда полетит в Словению без легионеров. Судьба иностранных футболистов пока неизвестна.
Полный список футболистов, которые проведут сборы в Словении, будет оглашен 27 июня.
Луганчане пробудут на сборах в городе Птуй до 12 июля.
Ранее сообщалось, что полузащитник Зари Александр Караваев может покинуть команду.
Полная версия правил