Динамо интересуется услугами полузащитника Фенербахче
Миха Зайц может переехать в Украину.
Киевское Динамо интересуется полузащитником Фенербахче Михой Зайцем, сообщает Fener Reports.
Отмечается, что киевляне готовы заплатить за словенца 5 миллионов евро.
Руководство турецкого клуба заинтересовано в продаже игрока, но пока взяло паузу в переговорах.
Зайц перешел в Фенербахче из итальянского Эмполи зимой 2019 года.
В сезоне-2018/19 он провел десять матчей за Фенербахче, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что голкипер Динамо стал игроком кипрского клуба.
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