Миха Зайц может переехать в Украину.

Киевское Динамо интересуется полузащитником Фенербахче Михой Зайцем, сообщает Fener Reports.

Отмечается, что киевляне готовы заплатить за словенца 5 миллионов евро.

Руководство турецкого клуба заинтересовано в продаже игрока, но пока взяло паузу в переговорах.

Зайц перешел в Фенербахче из итальянского Эмполи зимой 2019 года.

В сезоне-2018/19 он провел десять матчей за Фенербахче, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что голкипер Динамо стал игроком кипрского клуба.