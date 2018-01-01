Шахтер отправит в аренду в Мариуполь трех чемпионов мира

Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук в следующем сезоне будут играть за Мариуполь.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, что команду ожидает серьезное усиление в лице трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20.

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"В нашем случае вряд ли возможно ожидать дорогостоящих покупок. Наш клуб видит свое развитие в том, чтобы привлекать к основному составу молодых исполнителей. Как своих воспитанников, так и арендованных игроков.

Ждем, что в ближайшее время Мариуполь пополнят чемпионы мира в составе сборной Украины U-20. Это Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук. А со вчерашнего дня к нам присоединился полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Топалов", - цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Отметим, что Мариуполь в этом сезоне будет выступать в Лиге Европы. Свой путь в еврокубках клуб начнет с третьего квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Иван Ордец стал игроком московского Динамо.