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Конопля: Зинченко - гордость всей нации

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Чемпион мира признался, что хотел бы играть в таком клубе, как Александр Зинченко.
Ефим Конопля
Ефим Конопля
УАФ

Защитник донецкого Шахтера и юношеской сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал, что мечтал бы поиграть в европейском чемпионате, а также назвал своего соотечественника Александра Зинченко гордостью нации.

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"Очень бы хотелось, конечно, играть в таком клубе, как у Сани Зинченко. Он - гордость всей нации. Я считаю, он сделал очень большую работу.

Может быть, кто-то не видит, что он пережил, чтобы попасть туда, потому что его пребывание там - всего лишь вершинка айсберга, которая виднеется над водой, а 30 метров вглубь, под воду - все его старания", - приводит слова Конопли 112.ua.

Напомним, Ефим Конопля стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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Теги: Украина, футбол, Александр Зинченко, Ефим Конопля
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Источник: 112.ua

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