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Марлос может продолжить карьеру в Бразилии

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Игрок Шахтера попал в сферу интересов бразильского Гремио.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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Как сообщает A Bola, 31-летний футболист может вернуться на родину в Бразилию. В его услугах заинтересован Гремио, который рассчитывает заменить хавбеком “горняков“ Эвертона, планирующего переезд в европейский чемпионат после Кубка Америки.

Отметим, что вторым кандидатом на замену Эвертону является бывший полузащитник Днепра Жулиано, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср.

Контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до 2021-го года. В минувшем сезоне бразилец отыграл за “горняков“ 19 матчей, в которых забил 9 голов и совершил 1 ассист.

Ранее сообщалось, что итальянский Удинезе готов заплатить 10 миллионов евро за Марлоса.

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Теги: Марлос, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Гремио, Бразилия, футбол
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