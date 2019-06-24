Голкипер Динамо стал игроком кипрского клуба

Артур Рудько покинул киевский клуб на правах свободного агента.

Вратарь киевского Динамо Артур Рудько стал игроком кипрского Пафоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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По информации агента Александра Панкова, который представляет интересы 27-летнего украинца, контракт был подписан сроком на два года. Рудько покинул стал “бело-синих“ на правах свободного агента - его контракт с Динамо истек.

Отметим, что Пафос в минувшем сезоне набрал 38 очков, едва избежав зоны вылета из кипрского чемпионата. Рудько в последний раз выходил на поле в феврале 2018-го против Вереса (1:3).

Ранее сообщалось, что киевское Динамо продлило контракт с полузащитником Сергеем Булецой, после чего отправило его в аренду в Днепр-1.