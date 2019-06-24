Голкипер Динамо стал игроком кипрского клуба
Вратарь киевского Динамо Артур Рудько стал игроком кипрского Пафоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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По информации агента Александра Панкова, который представляет интересы 27-летнего украинца, контракт был подписан сроком на два года. Рудько покинул стал “бело-синих“ на правах свободного агента - его контракт с Динамо истек.
«Артуро» Рудько на 2️⃣ года отправляется на Кипр 🇨🇾🇺🇦🚀🏆⭐️🔝👑 ФК «Пафос» это амбициозный проект, с амбициозным президентом и очень амбициозным менеджментом 👍🏻👑🔝😂🔥🏆 Очень приятно работать с клубами в которых работает молодой персонал 🔝👑👍🏻🔥👁 «Руде» хочу пожелать много крутых матчей, много красивых сейвов, и максимальных результатов с ФК «Пафос» 🔝🚀🔞🇺🇦🇨🇾🤫 И самое главное как можно больше игр на 0️⃣ Капитан «Америка» всё в твоих руках 😂🔝👑👍🏻⭐️🙏🤫🔥
Отметим, что Пафос в минувшем сезоне набрал 38 очков, едва избежав зоны вылета из кипрского чемпионата. Рудько в последний раз выходил на поле в феврале 2018-го против Вереса (1:3).
Ранее сообщалось, что киевское Динамо продлило контракт с полузащитником Сергеем Булецой, после чего отправило его в аренду в Днепр-1.
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