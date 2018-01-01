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Динамо продлило контракт с Булецой и отправило его в аренду

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Сергей Булеца будет выступать в Днепр-1 на правах аренды.
Сергей Булеца
Сергей Булеца
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Сергей Булеца подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", соглашение рассчитано на 5 лет. Стоит сказать, что в сезоне-2019/20 Булеца будет выступать в Днепр-1 на правах аренды.

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Отметим, что 20-летний футболист в прошлом сезоне играл за молодежную команду Динамо. В составе киевского клуба (U-19) Булеца дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Кроме того, в июне Сергей стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины U20.

Ранее сообщалось, что в Днепр-1 на правах аренды также отправится игрок Динамо Владислав Супряга.

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Теги: Сергей Булеца, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Днепр-1, аренда, контракт, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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