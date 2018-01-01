Карпаты близки к подписанию защитника сборной Люксембурга

Карпаты подпишут защитника Мартинса.

Защитник Прогреса Нидеркорн Марвин Мартинс должен в ближайшее время стать игроком Карпат, сообщает Tageblatt.

Правый защитник поставит подпись под двухлетним контрактом с "зелено-белыми". Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

В минувшем сезоне защитник провел 34 поединка в футболке Прогреса, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

В активе Мартинса имеется 4 матча и 1 гол в составе сборной Люксембурга. Стоит отметить, что он принял участие в июньском поединке против сборной Украины (0:1) во Львове.