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Шевченко попал в список футболистов, погубивших карьеру одним трансфером

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Портал 90min выбрал семь футболистов, которые ошиблись, согласившись на переход.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Легендарный украинский нападающий, а сейчас главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в топ-7 рейтинга авторитетного портала 90min игроков, разрушивших вою карьеру одним неудачным трансфером.

Как вспоминают авторы рейтинга, Шевченко перешел из Милана в Челси в 2006 году за 64 миллиона долларов.

Помимо Шевченко в рейтинг игроков, сломавших карьеру одним трансфером, попали:

Фернандо Торрес – из Ливерпуля в Челси в 2011-м

Джек Родуэлл – из Эвертона в МанСити в 2012-м

Алексис Санчес – из Арсенала в МЮ в 2018-м

Энди Кэрролл – из Ньюкасла в Ливерпуль в 2011-м

Робиньо - из Реала в МанСити в 2008-м

Кака - из Милана в Реал в 2009-м

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