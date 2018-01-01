Игрок сборной Люксембурга отказался переходить в Динамо

Родригеш решил продолжить карьеру в Японии.

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригеш отклонил предложение перейти в Динамо. Об этом сообщает портал Tageblatt.

Источник утверждает, что хавбек, выступающий в чемпионате Японии, получил предложение от представителей Динамо после матча между сборными Украины и Люксембурга во Львове (1:0).

Сообщается, что Родригеш предпочел до конца сезона (в Японии действует система весна – осень) остаться в клубе Джубило Ивата.

В текущем сезоне чемпионата Японии полузащитник провел 12 поединков и забил 4 гола. Также на его счету 2 забитых мяча в 16 матчах за сборную Люксембурга.

Ранее сообщалось, что в Динамо может перейти полузащитник Зари Александр Караваев.