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Игрок сборной Люксембурга отказался переходить в Динамо

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Родригеш решил продолжить карьеру в Японии.
Жерсон Родригеш
Жерсон Родригеш
Getty Images

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригеш отклонил предложение перейти в Динамо. Об этом сообщает портал Tageblatt.

Источник утверждает, что хавбек, выступающий в чемпионате Японии, получил предложение от представителей Динамо после матча между сборными Украины и Люксембурга во Львове (1:0).

Сообщается, что Родригеш предпочел до конца сезона (в Японии действует система весна – осень) остаться в клубе Джубило Ивата.

В текущем сезоне чемпионата Японии полузащитник провел 12 поединков и забил 4 гола. Также на его счету 2 забитых мяча в 16 матчах за сборную Люксембурга.

Ранее сообщалось, что в Динамо может перейти полузащитник Зари Александр Караваев.

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Теги: Жерсон Родригеш, Динамо Киев, Люксембург
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