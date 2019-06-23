Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Караваев перейдет в Динамо в ближайшие дни

Комментариев: 1
Александр Караваев станет игроком киевского клуба.
Караваев перейдет в Динамо в ближайшие дни

Полузащитник Зари Александр Караваев перейдет в Динамо. Об этом сообщает Динамомания.

По информации издания, сделку оформят в течение ближайших дней.

Отметим, что до того, как перейти в Зарю, Караваев был игроком Шахетра, но за основную команду ни разу не сыграл, а выступал на правах аренды за Севастополь, Зарю и Фенербахче.

В минувшем сезоне Караваев сыграл за Динамо в 38-и матчах, забив 10 голов. 

Ранее сообщалось, что Караваев стал лучшим игроком Зари в сезоне-2018/19.

Поделись:
Теги: Александр Караваев, Заря, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Серёжа    23.06.2019, 11:31
Оценка:  0
Серёжа
В ближайшие дни только перейдет, но в минувшем сезоне Караваев сыграл за Динамо в 38-и матчах, забив 10 голов.
Ох эти бухие редакторы)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь