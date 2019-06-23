Караваев перейдет в Динамо в ближайшие дни

Александр Караваев станет игроком киевского клуба.

Полузащитник Зари Александр Караваев перейдет в Динамо. Об этом сообщает Динамомания.

По информации издания, сделку оформят в течение ближайших дней.

Отметим, что до того, как перейти в Зарю, Караваев был игроком Шахетра, но за основную команду ни разу не сыграл, а выступал на правах аренды за Севастополь, Зарю и Фенербахче.

В минувшем сезоне Караваев сыграл за Динамо в 38-и матчах, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Караваев стал лучшим игроком Зари в сезоне-2018/19.