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Ференцварош Реброва усилился игроком Шахтера

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Игнатенко арендован Ференцварошем на один сезон.
Даниил Игнатенко / Ференцварош
Даниил Игнатенко / Ференцварош

Венгерский Ференцварош договорился с донецким Шахтером об аренде Даниила Игнатенко, информирует официальный сайт венгерской команды.

22-летний украинский полузащитник арендован на один сезон.

Напомним, что в УПЛ-2018/19 он играл в Мариуполе, аналогично на правах аренды. В 20 поединках чемпионата Украины он не отличился результативными действиями.

Отметим, ранее Александр Зубков перебрался в Ференцварош на правах аренды.

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