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Динамо шокировало Фенербахче ценой на Супрягу

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Форвард Динамо привлек внимание турецкого гранда.
Динамо шокировало Фенербахче ценой на Супрягу

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга мог этим летом оказаться в турецком Фенербахче.

Как сообщает Star, за 19-летним футболистом следили скауты турецкой команды во время финала ЧМ-2019 среди U-20 и после него сделали запрос в Динамо, но украинский клуб потребовал за своего форварда 13 миллионов евро. "Желтые канарейки" решили отказаться от переговоров.

В 10 матчах за Динамо в прошлом сезоне Супряга отметился одним ассистом.

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