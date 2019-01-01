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Мусолитин: Петраков прививал нам дисциплину, но иногда позволял расслабиться

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Футболист стал победителем ЧМ-2019 со сборной U-20.
Николай Мусолитин
Николай Мусолитин
FIFA

Полузащитник одесского Черноморца Николай Мусолитин рассказал про победу сборной Украины U-20 на ЧМ-2019, восстановления после игр и эмоциональное состояние команды.

"На ЧМ мы выступили более чем удачно. Но все матчи были очень сложными для нас. Хочу отметить что на этом турнире собрались только лучшие игроки из лучших клубов своих стран.

Нам было одинаково тяжело играть как со сборными Катара и США так и финальный поединок против Южной Кореи. Но ребята молодцы, выполнили все указания главного тренера.

После каждой игры мы с Александром Васильевичем Петраковым ездили в аквапарк. Там мы могли отдохнуть как морально так и физически. СПА процедуры, горки, бассейны - это все расслабляет.

Очень хочу поблагодарить Петракова за работу. Только благодаря ему мы выиграли эти соревнования. Он прививал нам дисциплину, но иногда позволял расслабиться, в отличии от тренера сборной Франции, который позволял своим игрокам многое. В итоге, они и вылетели из турнира на ранней стадии.

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Теги: сборная Украины, Чемпионат мира
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