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Срна объявил о завершении карьеры

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Хорват войдет в тренерский штаб Шахтера.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер Донецк

Экс-защитник донецкого Шахтера и Кальяри Дарио Срна принял решение завершить карьеру футболиста. 

“Это моя последняя пресс-конференция в качестве игрока. Спасибо всем. Хочу сказать огромное спасибо семье, без них я бы не смог добиться таких результатов в карьере. Я горжусь всем, что сделал.

Большое спасибо соперникам, которые заставляли меня и команду больше бегать и улучшать свою игру.

Шахтер - моя главная футбольная любовь, и я уверен, что и теперь мы сможем достичь тех задач, которые перед нами стоят. Это мой дом, я чувствую себя счастливым“, - заявил хорват на пресс-конференции.

Срна защищал цвета Шахтера с 2003 по 2018 год. В сезоне-2018/19 он играл за итальянский Кальяри.

Ранее сообщалось, что Дарио станет помощником главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

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Теги: футбол, Дарио Срна, Шахтер
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