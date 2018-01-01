Малышев: Первая тренировка под руководством Каштру прошла довольно интенсивно
Максим отмечает, что португальский специалист дает много игровых упражнений.
Хавбек донецкого Шахтера Максим Малышев прокомментировал первую тренировку под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.
“Сразу включились в работу. Тренер сказал, что нужно меньше говорить, а больше делать, поэтому сегодня все прошло достаточно интенсивно. Занятие было интересным, много игровых упражнений“, – приводит слова Малышева официальный сайт Шахтера.
Напомним, "горняки" проведут на первом учебно-тренировочном сборе в Германии два контрольных матча.
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