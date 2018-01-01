Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малышев: Первая тренировка под руководством Каштру прошла довольно интенсивно

Комментариев: 0
Максим отмечает, что португальский специалист дает много игровых упражнений.
Максим Малышев
Максим Малышев
https://shakhtar.com

Хавбек донецкого Шахтера Максим Малышев прокомментировал первую тренировку под руководством нового главного тренера Луиша Каштру. 

“Сразу включились в работу. Тренер сказал, что нужно меньше говорить, а больше делать, поэтому сегодня все прошло достаточно интенсивно. Занятие было интересным, много игровых упражнений“, – приводит слова Малышева официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" проведут на первом учебно-тренировочном сборе в Германии два контрольных матча. 

Поделись:
Теги: футбол, Малышев, Луиш Каштру, Шахтер, подготовка.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь