Сассуоло раздумывает над покупкой игрока киевского Динамо.

Левый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко может пополнить состав итальянского Сассуоло.

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По информации La Gazzetta dello Sport, “черно-зеленые“ проявляют интерес к 20-летнему футболисту, однако пока не делали официального предложения руководству киевского клуба.

Сассуоло в сезоне-2018/19 занял 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 балла.

Миколенко в минувшем сезоне провел 32 матча за Динамо, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виталий Миколенко близок к переходу в Милан.