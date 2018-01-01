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Шахтер проведет два товарищеских матча на сборе в Германии

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Тренировочный сбор продлится с 24 по 30 июня.
Шахтер
Шахтер
https://shakhtar.com

Донецкий Шахтер проведет на первом учебно-тренировочном сборе в Германии два контрольных матча. 

Первая игра состоится с болгарским Лудогорцем (26 июня). Второй матч горняки проведут с ЦСКА (30 июня). Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня, 20-го июня, Луиш Каштру провел первую тренировку в качестве главного тренера команды.

Отметим, что в тренерский штаб также вошел экс-капитан Шахтера Дарио Срна.

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Теги: футбол, Шахтер, Луиш Каштру, Дарио Срна, подготовка.
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Источник: shakhtar.com

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