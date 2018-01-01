Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt
Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов, выступающих в УПЛ. Самым дорогим игроком в Украине стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.
По данным источника, стоимость 21-летнего футболиста теперь составляет 20 миллионов евро, что на 7 миллионов выше по сравнению с прошлым обновлением.
На вершине реестра также расположился бразильский защитник Шахтера Исмаили, цена которого составляет 18 миллионов евро (+1 миллион по сравнению с прошлым обновлением), и полузащитник Тете - 15 миллионов (+5).
Стоит добавить, что Виктор Цыганков по трансферной стоимости догнал Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.
Таким образом, футболисты являются самыми дорогими в Украине.
Напомним, полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком заключительного тура минувшего розыгрыша УПЛ.
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