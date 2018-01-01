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Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt

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Трансферная стоимость Виктора увеличилась на 7 миллионов евро.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
http://www.fcdynamo.kiev.ua

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов, выступающих в УПЛ. Самым дорогим игроком в Украине стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.

По данным источника, стоимость 21-летнего футболиста теперь составляет 20 миллионов евро, что на 7 миллионов выше по сравнению с прошлым обновлением.

На вершине реестра также расположился бразильский защитник Шахтера Исмаили, цена которого составляет 18 миллионов евро (+1 миллион по сравнению с прошлым обновлением), и полузащитник Тете - 15 миллионов (+5). 

Стоит добавить, что Виктор Цыганков по трансферной стоимости догнал Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

Таким образом, футболисты являются самыми дорогими в Украине. 

Напомним, полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком заключительного тура минувшего розыгрыша УПЛ.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, стоимость, трансфер, вне игры.
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