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Каштру приступил к работе в Шахтере

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Команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
https://shakhtar.com

Сегодня Луиш Каштру был официально представлен игрокам Шахтера. Главный тренер со своими подопечными начали подготовку к новому сезону. 

“Для меня большая честь оказаться в Шахтере. Я очень сильно верю в то, что каждый из вас будет ежедневно выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить перед собой новые цели и достигать их.

Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем бороться, чтобы в конце прийти к успеху. Мне намного больше нравится работать, чем говорить, поэтому давайте начнем прямо сейчас“, – сказал в приветственном слове Каштру. 

Отметим, к команде присоединились Александр Пихаленок и Додо, которые минувший сезон на правах аренды провели в Мариуполе и Витории Гимарайнш соответственно.

24 июня “горняки“ отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Германию. 

Напомним, бывший футболист Игор Дуляй, который работал в тренерском штабе покинул свою должность. На его место пришел экс-капитан команды Дарио Срна.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Шахтер, тренировка.
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Источник: shakhtar.com

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