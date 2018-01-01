Каштру приступил к работе в Шахтере

Команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера.

Сегодня Луиш Каштру был официально представлен игрокам Шахтера. Главный тренер со своими подопечными начали подготовку к новому сезону.

“Для меня большая честь оказаться в Шахтере. Я очень сильно верю в то, что каждый из вас будет ежедневно выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить перед собой новые цели и достигать их.

Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем бороться, чтобы в конце прийти к успеху. Мне намного больше нравится работать, чем говорить, поэтому давайте начнем прямо сейчас“, – сказал в приветственном слове Каштру.

Отметим, к команде присоединились Александр Пихаленок и Додо, которые минувший сезон на правах аренды провели в Мариуполе и Витории Гимарайнш соответственно.

24 июня “горняки“ отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Германию.

Напомним, бывший футболист Игор Дуляй, который работал в тренерском штабе покинул свою должность. На его место пришел экс-капитан команды Дарио Срна.