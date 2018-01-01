Булеца рассказал, за счет чего удалось стать чемпионом мира

Сергей отмечает, что это достижение не только его, но и всей Украины.

Игрок киевского Динамо и сборной Украины U-20 Сергей Булеца высказался по поводу победы команды на юношеском чемпионате мира.

“Если честно, то до сих пор не понимаем, что мы стали чемпионами мира. Возможно, через полгода-год мы уже будем осознавать, что достигли своей цели. А сейчас таких мыслей нет. Мы отдали все эмоции и силы на поле. Оставили все, что у нас было.

Благодаря болельщикам, которые с нами были, мы выиграли этот турнир. Спасибо больше всем, кто нас поддерживал. Александр Васильевич очень подбадривал, говорил нужные слова о том, чтобы мы бились за себя, честь своей страны и свои семьи.

Посвящаем эту победу Украине. После игры позвонили президент Украины Владимир Зеленский, президент Динамо Игорь Михайлович Суркис. Очень приятно было“, - приводит слова Булецы пресс-служба Динамо.

Напомним, подопечные Александра Петракова добились исторической победы. Украина сыграла в финале с Южной Кореей и выиграла со счетом (3:1)

Видео голов и обзор финала ЧМ U-20 смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Сергей Булеца перейдет в Днепр-1.