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Булеца рассказал, за счет чего удалось стать чемпионом мира

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Сергей отмечает, что это достижение не только его, но и всей Украины.
Сергей Булеца
Сергей Булеца
http://www.fcdynamo.kiev.ua

Игрок киевского Динамо и сборной Украины U-20 Сергей Булеца высказался по поводу победы команды на юношеском чемпионате мира. 

“Если честно, то до сих пор не понимаем, что мы стали чемпионами мира. Возможно, через полгода-год мы уже будем осознавать, что достигли своей цели. А сейчас таких мыслей нет. Мы отдали все эмоции и силы на поле. Оставили все, что у нас было.

Благодаря болельщикам, которые с нами были, мы выиграли этот турнир. Спасибо больше всем, кто нас поддерживал. Александр Васильевич очень подбадривал, говорил нужные слова о том, чтобы мы бились за себя, честь своей страны и свои семьи.

Посвящаем эту победу Украине. После игры позвонили президент Украины Владимир Зеленский, президент Динамо Игорь Михайлович Суркис. Очень приятно было“, - приводит слова Булецы пресс-служба Динамо.

Напомним, подопечные Александра Петракова добились исторической победы. Украина сыграла в финале с Южной Кореей и выиграла со счетом (3:1)

Видео голов и обзор финала ЧМ U-20 смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Сергей Булеца перейдет в Днепр-1.

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Теги: футбол, Сергей Булеца, сборная Украины, чемпионы.
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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