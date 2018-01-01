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Дуляй покинул тренерский штаб Шахтера

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Возможно, серб получит другую должность в клубе.
Игор Дуляй
Игор Дуляй
ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист Игор Дуляй, который работал ассистентом Паулу Фонсеки в Шахтере, покинул тренерский штаб донецкого клуба.

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По информации Football.ua, Шахтер сейчас подыскивает сербу другую должность в клубе. Дуляй стал помощником Фонсеки в 2016-м году и вместе с португальцем привел “горняков“ к трем триумфам в УПЛ и трем победам в Кубке Украины, а также завоевал один Суперкубок. 

Отметим, что в новый тренерский штаб Шахтера под руководством португальца Луиша Каштру вошли первый помощник главного тренера Витор Северино и ассистенты - Дарио Срна, Филиппе Селиккая и Жоау Брандау, аналитик Жозе Кошта и тренер вратарей Антониу Феррейра.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может продолжить работу с Паулу Фонсекой в Роме.

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Теги: Игор Дуляй, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, тренерский штаб
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Источник: football.ua

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