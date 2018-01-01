Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка Украины Динамо - Шахтер

Поединок состоится 29 июля на стадионе Черноморец в Одессе.

29 июля в Одессе на стадионе Черноморец состоится матч Суперкубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Сегодня, 20 июня, стартовала продажа билетов на поединок, сообщает официальный сайт УПЛ.

Минимальная стоимость пропуска составляет 60 гривен, а максимальная - 1700.

Cейчас билеты можно приобрести на сайте партнера УПЛ - esport.in.ua.

Позже начнется продажа билетов в кассах стадиона и других точках продажи. Они будут именными, поэтому при себе необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что шоу-программа перед матчем начнется в 20:45, а сам поединок - в 21:00.