Хорват будет помощником Луиша Каштру.

Донецкий Шахтер объявил о возвращении экс-капитана команды Дарио Срны, сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что хорват присоединится к тренерскому штабу и станет помощником наставника “оранжево-черных“ Луиша Каштру.

Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 год. За это время он сыграл за Шахтер рекордные 536 матчей. В составе команды Дарио завоевал 26 трофеев, среди которых Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Напомним, в июне 2018 года Срна на правах свободного агента стал игроком Кальяри.

После сезона 2018/19 хорват объявил о своем уходе из клуба.