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Срна войдет в тренерский штаб Шахтера

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Хорват будет помощником Луиша Каштру.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер объявил о возвращении экс-капитана команды Дарио Срны, сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что хорват присоединится к тренерскому штабу и станет помощником наставника “оранжево-черных“ Луиша Каштру.

Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 год. За это время он сыграл за Шахтер рекордные 536 матчей. В составе команды Дарио завоевал 26 трофеев, среди которых Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Напомним, в июне 2018 года Срна на правах свободного агента стал игроком Кальяри.

После сезона 2018/19 хорват объявил о своем уходе из клуба.

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Теги: футбол, Шахтер, Дарио Срна
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Источник: shakhtar.com

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