Дело искусственных футбольных полей: НАБУ раскрыло новые детали расследования

Стало известно, что подконтрольные УАФ фирмы противоправно получили часть выделенных средств.

Соломенский районный суд города Киева опубликовал постановление об аресте временно изъятого имущества у УАФ, сообщает Слово и дело.

Как установили детективы, 22 июня 2016 года был основан завод “ФФУ Продакшн“, созданный с целью производства искусственной покрытия для футбольных полей.

23 февраля 2017 года УАФ учредила ООО “Спорт технология“. Его основным видом деятельности строительство сооружений, выполнения других специализированных строительных работ, розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) определило, что завод основали производства синтетического покрытия для футбольных полей, а ООО - для проведения финансово-хозяйственных операций по реализации указанной продукции.

В апреле 2017 года УАФ инициировала перед министерством регионального развития введение бюджетной программы “Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины“.

Приказом минрегиона в 2017 году запланировано финансирование 325 футбольных полей на общую сумму 551,75 млн грн. Из этой суммы 270 млн грн - деньги из госбюджета, а 281,75 млн грн - средства местных бюджетов.

На сайте минрегиона была рекомендация использовать искусственное покрытие производства “ФФУ Продакшн“, которое на треть дороже, чем аналогичное покрытие иностранных производителей.

В Киеве реализацией программы занималось коммунальное предприятие “Жилье-Сервис“. Оно 27 декабря 2017 года заключило с “ФФУ Продакшн“ 66 договоров на сумму в почти 95 млн грн и осуществило 100% предоплату.

На строительство полей завод “ФФУ Продакшн“ использовал искусственное покрытие типа Politan Liga Grass CP 238 стоимостью 465,08 грн за 1 м2.

НАБУ выяснило, что фирма “Спорт технология“ в это время ввезла в Украину купленное у компании Polytan GmbH искусственное покрытие вида LigaGrass Pro CP 238 по цене 8,5 евро за 1 м2 (приблизительно 280 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 27.12.2017).

Таким образом, подконтрольные УАФ фирмы противоправно получили около трети выделенных бюджетных средств.

Лицо, которое работало в ООО “Спорт технология“ составляло сметную часть к проекту заказа строительства спортивной площадки для мини-футбола между двумя акционерными обществами, которые не имеют отношения к УАФ - ПАО “Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству и ЧАО “Принком“.

Еще до утверждения минрегионом бюджетной программы по строительству искусственных футбольных полей, представитель фирмы “Принком“ предоставил институту техническое задание - использовать искусственное покрытие производства “ФФУ Продакшн“. Но отмечается, что на тот момент завод еще не производил никакой производственной деятельности.

Ранее сообщалось, что УАФ вывела около 1 млн долларов через офшор.