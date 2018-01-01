Судья Беккер: После инсульта УАФ списала меня с ассистентов арбитра

Лайнсмен хочет вернуться на поле.

Украинский арбитр Сергей Беккер рассказал о своем инсульте перед матчем Лиги наций Греция - Эстония, а также отметил помощь УЕФА.

“Мы полетели в Грецию, в Киеве была пересадка, там же мы переночевали, утром должен быть вылет. У нас был прямой рейс в Афины. Перед игрой, как всегда, должна быть тренировка. Мы рано вставали, решили перед тренировкой отдохнуть.

Нас поселили в гостинице, мы легли отдохнуть, зазвенел будильник, я выключил, слышу, что в коридоре начали собираться ребята уже. Я сел на край кровати и почему-то начал сползать. Я не обратил на это внимание, сполз и потом пытался подняться.

Понимаю, что подняться не могу. Перевернулся на живот, пытался за счет рук подняться, но чувствую, что не могу. Левую сторону не чувствую. До телефона дотянуться не мог, потому что он лежал на тумбочке. Пытался подползти ближе к двери, чтобы ее открыть.

Подполз к двери, снял кроссовок, накинул на ручку, открыл дверь. Но увидел, что ребята уже ушли за угол. Увидел Толика Абдулу и крикнул ему. Не знаю, услышали они или нет. Я попытался подняться, встал, но понял, что не могу стоять на левой ноге, опять упал и ударился головой об соседнюю дверь.

Ребята услышали, прибежали. Большое спасибо Толику Абдуле и Олежу Плужнику, они оказали правильную первую медицинскую помощь. Они быстро вызвали скорую помощь, меня забрали и отвезли в больницу. Также спасибо большое докторам, которые быстро меня прооперировали.

Спасибо Господу Богу, что он оставил меня в живых. Я должен был этот матч отсудить. Когда ребята подошли, начали говорить слова поддержки, я спросил, кто будет вместо меня судить. А тогда поехал Семен Шлончак. Я спросил у доктора: “Завтра смогу судить?“ Он ответил: “Давай доедем в больницу, и потом посмотрим“.

После операции ребята пришли в палату, я спросил: “Какой счет?“ Они сказали, что выиграла 1:0 Эстония, греки проиграли.

Меня сделали операцию, сказали, что у меня инсульт был. У меня оторвался тромб и застрял в артерии. Но Слава Богу, ничего не взорвалось, мне вытащили тромб через пах. Сказали, что должен остаться там некоторое время, пройти курс лечения, а потом реабилитацию. Если честно, не осознавал, насколько это все тяжело.

Когда я понял, что у меня парализовало одну сторону, мне было тяжело ходить, тогда я осознал степень своей болезни.

Хочу сказать слова благодарности УЕФА, который моментально отреагировал. Мне он оплатил и операцию, и первый месяц лечения. Там была дорогая операция, и само лечение.

Насколько я слышал, сутки нахождения в реанимации стоили около трех тысяч евро. В реанимации я находился около семи дней.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти интересовался мной. Мне было очень приятно, это человек с большой буквы. Он постоянно интересовался самочувствием, прогрессом.

Кирос Вассарас, который возглавляет румынскую федерацию, приезжал ко мне неоднократно в реанимацию, больницу, реабилитационный центр. Постоянно меня поддерживал Ему тоже огромное спасибо.

По поводу работы в УАФ мне никто не звонил и не говорил конкретно. Когда я был в Греции, я читал интервью Лучано Лучи, что Беккер может работать в федерации с молодыми талантами. Мне даже чуть-чуть обидно стало, потому что вроде бы недавно случилось, а меня уже списали с ассистентов арбитра и предлагают бумажную работу.

Я надеялся, что буду слова поддержки. А здесь показали, что как ассистент я уже непригоден.

Если честно, я хочу вернуться на поле.

Ни Лучи, ни Павелко, ни Записоцкий мне не звонили. Арбитры мне звонили, поддерживали, им огромное спасибо. Больше никто.

Когда я находился в Греции, из УАФ со мной постоянно на контакте был Олег Белоус. И он мне сказал: “Просят, чтобы ты собрал все чеки и прислал нам. И напиши письмо, что ты просишь помощь“.

Я никогда ни у кого не просил помощь. Я в УЕФА не писал ничего. Если они захотели помочь, они помогли. То же самое греческая федерация. У меня как раз папа возвращался в Украину, собрали весь пакет документов, письмо написали, отец передал Толику Абдуле, а он уже отдал в федерацию. И по сей день тишина.

Отец продал машину, чтобы я мог лечиться. Огромное спасибо своим родителям. Футболисты украинских грандов дали мне большую сумму. Еще были футбольные люди, которые помогли. Они просили не афишировать себя, но это действительно так. Даже действующие игроки мне писали, помогали, звонили. Есть и футбольные чиновники, которые помогли и попросили себя не называть, - рассказал Беккер в интервью Youtube-каналу Бомбардир.