Олимпик проведет сезон 2019/20 в УПЛ

Донецкий клуб получил аттестат на следующий сезон.

Донецкий Олимпик, несмотря на дисквалификацию команд U-19 и U-21, останется в УПЛ на следующий сезон. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.

“Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого Олимпик - не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле.

За последний месяц нашему клубу пришлось пережить самый сложный период в его истории. Нам пришлось противостоять явлениям, с которыми мы никогда прежде не сталкивались: несправедливостью и травлей. И я рад заявить о том, что мы прошли этот путь с высоко поднятой головой и вышли победителями в этой борьбе.

Но это было бы невозможно без поддержки настоящих друзей, которые пришли на помощь в самый важный момент. От лица руководства, персонала и футболистов Олимпика мы хотим поблагодарить каждого, кто не оставался в стороне, а действительно внес свой вклад в нашу общую победу.

Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на всеобщем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой“.

Команда обязательно отплатит красивой игрой и высокими результатами“, - цитирует Гельзина пресс-служба донецкого клуба.

Ранее украинский телеведущий и спортивный журналист Игорь Цыганык резко высказался по поводу того, что все клубы украинской Премьер-лиги поддержали донецкий Олимпик.