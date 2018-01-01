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УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

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К сборной Украины не будут применены санкции за участие Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
УАФ

УЕФА принял решение отклонить апелляции Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу о правомерности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса в составе сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей страничке в Facebook.

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“Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступления Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной. Слава Украине“, - написал Павелко.

Напомним, Португалия и Люксембург считали, что Украина нарушила правила натурализации в случае с Мораесом, и поэтому должна была получить два технических поражения.

На счету Жуниора 2 поединка за национальную команду, в которых он пока не отметился голами.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины на матче против Сербии.

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Теги: Жуниор Мораес, сборная Украины по футболу, УЕФА, сборная Португалии по футболу, сборная Люксембурга, футбол
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