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Динамо в летнее межсезонье сыграет с командой из Чемпионшипа

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Киевляне проведут сбор в Австрии.
Игроки Динамо
Игроки Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проведет межсезонный сбор в Австрии.

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Во время подготовки “бело-синие“ сыграют товарищеский матч с английским Брэнтфордом, который выступает в Чемпионшипе. 

“Брэнтфорд проведет спарринг против представителя украинской Премьер-лиги - киевского Динамо. Матч состоится 13-го июля в 12:00“, - сообщает официальный сайт английского клуба.

Отметим, что в минувшем сезоне Брэнтфорд занял 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо Супряга и Булеца отправятся в аренду в Днепр-1.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Чемпионшип, товарищеский матч, сборы, спарринг, футбол
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