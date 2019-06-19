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Ордец покинул Шахтер после 18-ти лет в клубе

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Защитник донецкого клуба попрощался с командой и болельщиками.
Иван Ордец
Иван Ордец
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера и сборной Украины Иван Ордец принял решение покинуть донецкий клуб.

“Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом Шахтер, который в 2001 году распахнул двери перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс.

Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин!

Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я еще не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!.

Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но Шахтер навсегда останется в моем сердце! Шахтер ЧЕМПИОН!“, - написал Ордец на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!

Публикация от Иван Ордец (@vanekordets18)

По информации СМИ, защитник может продолжить карьеру в московском Динамо.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может стать игроком Ромы.

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Теги: Иван Ордец, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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