Виктор Коваленко может пополнить состав римского клуба.

Рома предпримет попытку подписать полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко.

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По информации Calciomercato, в переходе футболиста лично заинтересован новый главный тренер "волков" Паулу Фонсека, который хорошо знаком с игровыми качествами Коваленко по работе в стане "горняков".

Отметим, что контракт 23-летнего футболиста с Шахтером рассчитан до лета 2020-го года. Источник сообщает, что на трансфер потребуется порядка 8 миллионов евро.

Коваленко провел 37 матчей за Шахтер во всех турнирах в минувшем сезоне, в которых забил 7 голов и совершил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Исмаили близок к переходу в Рому.