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Супряга и Булеца станут игроками Днепр-1

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Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, что состав команды пополнят игроки киевского Динамо.
Сергей Булеца
Сергей Булеца
УАФ

Дмитрий Михайленко, главный тренер Днепр-1, который с нового сезона будет играть в УПЛ, рассказал, что в ближайшее время в команду перейдут два игрока Динамо. 

"Что касается Днепр-1, то у нас есть договоренность вернуть Влада Супрягу, так как и Сергея Булецу, в аренду на один сезон.

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Достигнута договоренность с самими ребятами и руководством динамовского клуба, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу, прежде всего, ребятам, а также команде Днепр-1", - цитирует Михайленко ТСН Проспорт

Отметим, что в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга и Сергей Булеца стали чемпионами мира

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виталий Миколенко в шаге от перехода в Милан.

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Теги: Владислав Супряга, Сергей Булеца, Динамо, Динамо Киев, Днепр-1, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, аренда
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