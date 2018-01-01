Супряга и Булеца станут игроками Днепр-1

Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, что состав команды пополнят игроки киевского Динамо.

Дмитрий Михайленко, главный тренер Днепр-1, который с нового сезона будет играть в УПЛ, рассказал, что в ближайшее время в команду перейдут два игрока Динамо.

"Что касается Днепр-1, то у нас есть договоренность вернуть Влада Супрягу, так как и Сергея Булецу, в аренду на один сезон.

Читай также: Супряга - о победе на ЧМ: Я очень старался

Достигнута договоренность с самими ребятами и руководством динамовского клуба, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу, прежде всего, ребятам, а также команде Днепр-1", - цитирует Михайленко ТСН Проспорт.

Отметим, что в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга и Сергей Булеца стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виталий Миколенко в шаге от перехода в Милан.