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Гармаш может продолжить карьеру в турецком клубе

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Полузащитник киевского Динамо в скором времени может перебраться в чемпионат Турции.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Хавбек киевского Динамо Денис Гармаш может стать игроком турецкого Денизлиспора.

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Как сообщает издание Transfer Merkezi, новичок первого дивизиона Турции рассчитывает арендовать у киевлян 29-летнего футболиста.

Гармаш в минувшем сезоне УПЛ отыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отметился 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что украинец Артем Кравец может пополнить состав Денизлиспора

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Теги: Денис Гармаш, Динамо, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, аренда, чемпионат Турции по футболу, футбол
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