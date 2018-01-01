Гармаш может продолжить карьеру в турецком клубе

Полузащитник киевского Динамо в скором времени может перебраться в чемпионат Турции.

Денис Гармаш ФК Динамо Киев

Хавбек киевского Динамо Денис Гармаш может стать игроком турецкого Денизлиспора. Читай также: Фанаты испортили машину девушки Кариуса из-за его плохой игры Как сообщает издание Transfer Merkezi, новичок первого дивизиона Турции рассчитывает арендовать у киевлян 29-летнего футболиста. Гармаш в минувшем сезоне УПЛ отыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отметился 1 ассистом. Ранее сообщалось, что украинец Артем Кравец может пополнить состав Денизлиспора.

Горемыкина Екатерина