Гармаш может продолжить карьеру в турецком клубе
Полузащитник киевского Динамо в скором времени может перебраться в чемпионат Турции.
Хавбек киевского Динамо Денис Гармаш может стать игроком турецкого Денизлиспора.
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Как сообщает издание Transfer Merkezi, новичок первого дивизиона Турции рассчитывает арендовать у киевлян 29-летнего футболиста.
Гармаш в минувшем сезоне УПЛ отыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отметился 1 ассистом.
Ранее сообщалось, что украинец Артем Кравец может пополнить состав Денизлиспора.
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