Миколенко в шаге от перехода в Милан
Шевченко и Мальдини обсудили возможный переход футболиста.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с экс-игроком Милана Паоло Мальдини, который является сейчас техническим директором клуба.
При встречи бывшие футболисты обсуждали возможный переход в Милан 20-летнего игрока Динамо Виталия Миколенко. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, украинский защитник может обойтись итальянскому клубу в 6-7 миллионов евро.
Отметим, что в сезоне-2018/19 Миколенко сыграл за Динамо 32 матча, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Контракт футболиста с киевским клубом истекает летом 2023 года.
Напомним, Миколенко - в двадцатке самых талантливых игроков Европы 1999 года рождения.
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