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Миколенко в шаге от перехода в Милан

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Шевченко и Мальдини обсудили возможный переход футболиста.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
https://www.instagram.com/mikola_16/

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с экс-игроком Милана Паоло Мальдини, который является сейчас техническим директором клуба.

При встречи бывшие футболисты обсуждали возможный переход в Милан 20-летнего игрока Динамо Виталия Миколенко. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, украинский защитник может обойтись итальянскому клубу в 6-7 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Миколенко сыграл за Динамо 32 матча, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Контракт футболиста с киевским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, Миколенко - в двадцатке самых талантливых игроков Европы 1999 года рождения.

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Теги: Миколенко, Шевченко, Динамо Киев, Мальдини, Милан, трансфер.
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