Шевченко и Мальдини обсудили возможный переход футболиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с экс-игроком Милана Паоло Мальдини, который является сейчас техническим директором клуба.

При встречи бывшие футболисты обсуждали возможный переход в Милан 20-летнего игрока Динамо Виталия Миколенко. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, украинский защитник может обойтись итальянскому клубу в 6-7 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Миколенко сыграл за Динамо 32 матча, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Контракт футболиста с киевским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, Миколенко - в двадцатке самых талантливых игроков Европы 1999 года рождения.