Стало известно, кто стал лучшим игроком Шахтера в сезоне-2018/19
Болельщики донецкого клуба отдали за победителя более трех тысяч голосов.
Болельщики донецкого Шахтера выбрали лучшего игрока команды в сезоне-2018/19. Им стал капитан “горняков“ Тайсон.
По итогам голосования 31-летний футболист обогнал вратаря Андрея Пятова (1411 голосов) и правого вингера Марлоса (797), набрав 3129 голосов. Также болельщики трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.
В прошлом сезоне бразилец забил шесть голов и оформил 15 результативных передач в 35 играх.
Ранее определился лучший игрок в составе луганской Зари.
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