Болельщики донецкого клуба отдали за победителя более трех тысяч голосов.

Болельщики донецкого Шахтера выбрали лучшего игрока команды в сезоне-2018/19. Им стал капитан “горняков“ Тайсон.

По итогам голосования 31-летний футболист обогнал вратаря Андрея Пятова (1411 голосов) и правого вингера Марлоса (797), набрав 3129 голосов. Также болельщики трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.

В прошлом сезоне бразилец забил шесть голов и оформил 15 результативных передач в 35 играх.

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