Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хачериди: Мой переход в Шахтер невозможен, я десять лет отдал Динамо

Комментариев: 0
Защитник ПАОКа заявил, что он уже на 99% свободный агент.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
paokfc.gr

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди рассказал о своих планах на будущее.

“Мой контракт с ПАОКом закончился. Уже можно сказать, что на 99% я свободный агент. Там есть детали, которые надо уладить. Надеюсь, что в ближайшее время будет что-то конкретное.

Переход в Шахтер? Это неправда, я не знаю, кто это пишет, откуда появляются эти слухи. Я только в интернете читаю, иногда жена говорит, какой-то друг скинет. Это бред. Если брать в принципе, то Хачериди в Шахтере - думаю, нет. Я отдал 10 лет Динамо, так что это невозможно.

Не знаю, какие еще варианты. Появятся - буду думать, изучать. Пока ничего не могу сказать“, - заявил украинец в интервью онлайн-шоу Физкультура на Youtube-канале Зе Интервьюер.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер подписать контракт с Хачериди.

Поделись:
Теги: футбол, Евгений Хачериди, Динамо, Шахтер, ПАОК
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь