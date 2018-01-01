Хачериди: Мой переход в Шахтер невозможен, я десять лет отдал Динамо

Защитник ПАОКа заявил, что он уже на 99% свободный агент.

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди рассказал о своих планах на будущее.

“Мой контракт с ПАОКом закончился. Уже можно сказать, что на 99% я свободный агент. Там есть детали, которые надо уладить. Надеюсь, что в ближайшее время будет что-то конкретное.

Переход в Шахтер? Это неправда, я не знаю, кто это пишет, откуда появляются эти слухи. Я только в интернете читаю, иногда жена говорит, какой-то друг скинет. Это бред. Если брать в принципе, то Хачериди в Шахтере - думаю, нет. Я отдал 10 лет Динамо, так что это невозможно.

Не знаю, какие еще варианты. Появятся - буду думать, изучать. Пока ничего не могу сказать“, - заявил украинец в интервью онлайн-шоу Физкультура на Youtube-канале Зе Интервьюер.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер подписать контракт с Хачериди.