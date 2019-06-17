Цитаишвили: Для меня большая честь прославлять Украину

Следующая цель перед Георгием - пробиться в основной состав Динамо Киев.

Хавбек киевского Динамо и сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от чемпионата мира и планами на будущее.

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“На чемпионате мира у меня было много моментов, когда не мог забить с 3-4 метров, а тут забил в финале. Главное, что выиграли, рад, что привезли кубок в Украину. Для меня большая честь прославлять Украину.

Сейчас не понимаю, что стал чемпионом мира. Возможно, через пару лет осознаем, что мы сделали. Перед началом турнира была задача выйти из группы, а дальше мы хотели пройти каждый следующий этап.

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В полуфинале с Италией я сидел на трибуне и наблюдал все со стороны. На поле легче быть. На последних минутах схватился за голову и думал, что все пропало. Сил у ребят уже почти не было. Я начал кричать, чтобы судья воспользовался VAR. Слава богу он отменил гол.

Сейчас все мысли о Динамо. Но сначала будет отпуск, потом сборы. Хочется пробиться в основной состав команды“, – приводит слова Цитаишвили УАФ.

Напомним, Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Вашему внимаю также видео голов и обзор финала ЧМ U-20.