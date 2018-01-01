Сборная Украины U-20: Как чемпионов мира встречали в Киеве

Вашему вниманию видео возвращения сборной Украины U-20 после победы в Польше.

Сборная Украины U-20 УАФ

Сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

Вашему вниманию видео того, как встречали украинских футболистов после возвращения из Польши, где проходил молодежный чемпионат мира:

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Украина - Южная Корея.

Ранее главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, где продолжит свою карьеру.