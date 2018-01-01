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Сборная Украины U-20: Как чемпионов мира встречали в Киеве

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Вашему вниманию видео возвращения сборной Украины U-20 после победы в Польше.

Сборная Украины U-20
Сборная Украины U-20
УАФ

Сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

Вашему вниманию видео того, как встречали украинских футболистов после возвращения из Польши, где проходил молодежный чемпионат мира: 

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Украина - Южная Корея.

Ранее главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, где продолжит свою карьеру.

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Теги: сборная Украины U-20, чемпионы мира, молодежный чемпионат мира, видео, Украина, футбол
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