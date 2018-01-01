Павелко - о победе сборной Украины U-20: Это мечта, которая осуществилась

Президент УАФ подчеркнул, что украинцы показали характер и добились невероятного успеха.

Сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

С победой нашу команду на юношеском ЧМ поздравил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Я хочу поздравить игроков, тренерский штаб, врачей и администраторов сборной с большим успехом. Ровно год назад мы поздравляли сборную с выходом на чемпионат мира. Прошел год - и у нас фантастические эмоции.

Успех сборной - это мечта наших болельщиков, которая осуществилась. Вы вписали свои имена в историю украинского футбола золотыми буквами. Это достижение станет настоящим маяком для будущих поколений наших футболистов. Мы за это очень благодарны.

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Вы показали характер, продемонстрировали, что настоящие украинцы. Теперь ждет молодежная и национальная сборная, ждут клубы. Все мы рассчитываем на вас в будущем", - цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Сборная Украины U-20 УАФ

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Украина - Южная Корея.