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Лунин - о победе на ЧМ: Это невозможно передать словами

Комментариев: 2
Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Вратарь сборной Украины по футболу U-20 Андрей Лунин, который был признан лучшим голкипером юношеского чемпионата мира, поделился впечатлениями от победы своей команды в финале ЧМ-2019 над сборной Южной Кореи (3:1).

"Как я могу описать свою чувства? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами. На протяжении всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много", - приводит слова Лунина официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Напомним, украинские футболисты сорвали пресс-конференцию Петракова после победы на юношеском ЧМ.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.06.2019, 16:10
Оценка:  0
гость
ГЕРОЯМ СЛАВА!
гость  (аноним)  16.06.2019, 15:23
Оценка:  +1
гость
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!
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