Лунин - о победе на ЧМ: Это невозможно передать словами

Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку.

Вратарь сборной Украины по футболу U-20 Андрей Лунин, который был признан лучшим голкипером юношеского чемпионата мира, поделился впечатлениями от победы своей команды в финале ЧМ-2019 над сборной Южной Кореи (3:1).

"Как я могу описать свою чувства? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами. На протяжении всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много", - приводит слова Лунина официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Напомним, украинские футболисты сорвали пресс-конференцию Петракова после победы на юношеском ЧМ.