Петраков объявил, где продолжит свою тренерскую работу после победы на ЧМ

Наставник чемпионов мира U-20 хочет продолжать работать с юношескими командами.

Наставник чемпионов мира сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем. 61-летний наставник заявил, что планирует продолжать работать с юношескими командами.

"Что касается моего будущего, то я уже набрал команду 2003 года рождения. Это U-16. После отпуска продолжу с ней работать", - сказал Петраков после победы над Южной Кореей.

Отметим, что со сборной U-20 Александр Петраков прошел четырехлетний цикл, а перед этим также вывел сборную U-20 на чемпионат мира в 2015 году.