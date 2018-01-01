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Украинские футболисты сорвали пресс-конференцию Петракова после победы на юношеском ЧМ

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Сборная Украины U20 отпраздновала победу на ЧМ на пресс-конференции.
Украинские футболисты сорвали пресс-конференцию Петракова после победы на юношеском ЧМ

Футболисты юношеской сборной Украины после победы на чемпионате мира сорвали пресс-конференцию своему тренеру.

Празднующие игроки ворвались в пресс-центр, пока главный тренер украинской сборной Александр Петраков давал интервью и принялись праздновать.

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