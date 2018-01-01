Украинские футболисты сорвали пресс-конференцию Петракова после победы на юношеском ЧМ
Сборная Украины U20 отпраздновала победу на ЧМ на пресс-конференции.
Футболисты юношеской сборной Украины после победы на чемпионате мира сорвали пресс-конференцию своему тренеру.
Празднующие игроки ворвались в пресс-центр, пока главный тренер украинской сборной Александр Петраков давал интервью и принялись праздновать.
Not your average press conference for 🇺🇦 @FFUKRAINE coach Oleksandr Petrakov... 😜💦#U20WC pic.twitter.com/wRAeB3c7FT— FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.
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